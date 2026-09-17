Paganese, Novelli: Abbiamo perso lucidità

Pagani. È l’Afragolese di mister Esposito a fermare la corsa della Paganese. Al “Marcello Torre”, nel turno infrasettimanale gli azzurrostellati non riescono a scardinare la difesa eretta da Vecchione e compagni ed alla fine il risultato ad occhiali è lo specchio del match. Paganese che ha tenuto costantemente il pallino del gioco ma la supremazia territoriale alla fine non ha prodotti gli effetti desiderati. Se vogliamo trovare un appunto da muovere alla compagine allenata da Raffaele Novelli è quello di non aver tentato la via del gol cercando la superiorità sugli esterni ma andandosi ad imbottigliare al centro andando ad intasare ancor di più le giocate. Proprio il tecnico di casa Novelli è il primo a presentarsi in sala stampa. “Stasera qualcosa è andato mentre altro no. La squadra era partita bene ma poi con il passare del tempo si è fatta imbottigliare nella loro morsa ed abbiamo perso di velocità e qualche volta anche con il passare dei minuti anche di lucidità”. Un dispendio di energie non da poco visto che si rigiocava di mercoledì e la Paganese ha dovuto smaltire anche il lungo viaggio di sabato in terra sarda. “Normale che le energie possono venire meno però credo che questo valga per tutte le squadre. Siamo solo alla terza giornata e le gambe non vanno ancora a pieno regime però dobbiamo tener conto che esiste un avversario e non sempre si può vincere. Vorremmo sempre farlo ma dobbiamo essere razionali ed equilibrati”. Novelli si affida molto anche ad under come conferma l’impiego di molti ragazzi. “Non mi piace la distinzione tra under ed over. Ho sempre pensato che se un calciatore è forte non conta l’età. Abbiamo ragazzi di 17 anni che giocano i mondiali quindi credo che valgano le qualità più che l’età in questo gioco”. Il tecnico aggiunge. “D’Incoronato ha giocato una buona gara. Si è proposto bene e fin che è rimasto in campo ha fatto il suo dovere. Dobbiamo tener conto che alcuni calciatori stanno recuperando da infortuni lunghi, vedi Bonfiglio che ha saltato tutto il ritiro precampionato, e quindi devono essere inseriti con cautela onde evitare spiacevoli ricadute”. Sulla sponda ospite contento Gianluca Esposito che quest’anno sa di avere una squadra quadrata e solida. “Sono contento della prova della mia squadra. Certamente meglio sotto l’aspetto difensivo che propositivo ma c’è bisogno di tempo ed anche queste cose verranno messe a posto. Ripeto sono contento per il risultato ed anche della prestazione della mia squadra. Sapevano di venire a giocare su un campo difficile e contro una squadra forte che quest’anno ha inserito calciatori validi in ogni reparto”. Anche il tecnico dell’Afragolese si complimenta con gli avversari. “La Paganese ha in atto un progetto che è iniziato lo scorso anno e credo che quest’anno loro siano partiti per vincere e credo che alla fine se la giocheranno fino alla fine per quest’obiettivo. Noi dal canto nostro siamo invece su un progetto nuovo con tanti calciatori bravi ma che devono ancora ambientarsi. Credo che adesso siamo un passo indietro rispetto a qualche squadra però tra tre o quattro mesi magari saremo riusciti ad eliminare questo gap. Anche perché abbiamo una squadra forte e ben strutturata”. Solida e di esperienza l’Afragolese che può vantare tra le sue fila anche di Fabio Longo veterano della categoria. “Come diceva il mister siamo una squadra che ci stiamo conoscendo però siamo un buon gruppo che possiamo ben figurare in questo torneo. Oggi non era facile venire a Pagani e giocarsi la partita noi lo abbiamo fatto ed abbiamo anche concesso poco ad un avversario che può farti male in ogni momento. Quando mi ha chiamato in campo il mister ho subito cercato di mettermi in una posizione che potessi dar man forte ai miei compagni. Alla fine il pari è un risultato giusto per i valori che si sono visti in campo”. Domenica sarà ancora campionato con la Paganese che farà visita la Trastevere che al momento è insieme alla Paganese in vetta al girone G di serie D. Un match delicato che va preparato bene per tornare a battere un colpo da tre punti.

Raffaele Consiglio