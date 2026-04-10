Oggi confronto De Luca-Josi

“Diritti umani: la solitudine del potere e la crisi della democrazia” è il titolo dell’incontro-dibattito che si svolgerà oggi, alle 17,30, presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città (Salerno). A promuoverlo l’Associazione Vitattiva, presieduta dall’avvocato Anna Ferrazzano, nell’ambito delle proprie attività di promozione e diffusione della cultura e della partecipazione attiva alla vita democratica. Si tratta di un incontro-dibattito che tende ad inquadrare da vicino le dinamiche sociopolitiche della nostra quotidianità, in un momento particolarmente difficile dei rapporti internazionali, degli equilibri istituzionali e della sfiducia di gran parte della società verso il potere di mediazione e di proposta della politica. Il tema investe, infatti, più piani di riflessione e di dibattito, dal quadro internazionale funestato da guerre e dall’emersione di una nuova drammatica povertà alle risposte non sempre soddisfacenti del potere, che accusa una solitudine a tratti drammatica e paralizzante, fino alla tenuta della democrazia, che finisce per essere ostaggio di problemi davvero gravissimi. Problemi che allontanano inesorabilmente i cittadini dalla partecipazione alle vicende sociali e istituzionali e creano pericolosi gap sulla cittadinanza attiva. Di questi temi, riassunti dal titolo dell’incontro, che fonde appunti la sacralità dei diritti umani con la solitudine a tratti preoccupante del potere che si riflette sulla tenuta degli assetti democratici, parleranno il giornalista, scrittore e manager della comunicazione Luca Josi e l’onorevole Vincenzo De Luca, già sindaco di Salerno, parlamentare, viceministro e presidente della Regione Campania. Due voci autorevoli e geograficamente distanti: una interprete delle esigenze e delle attese del Sud, l’altra che ha maturato esperienze professionali e politiche lontane dal Mezzogiorno d’Italia. Introdurrà i lavori l’avvocata Anna Ferrazzano, presidente dell’Associazione Vitattiva, che con questa iniziativa inaugura il nuovo corso del sodalizio, tenuto a battesimo circa dieci anni fa dal filosofo Aldo Masullo, che ne condivise le finalità culturali, sostenendolo con passione e amicizia. «Con l’incontro-dibattito tra Josi e De Luca – dice Anna Ferrazzano – inauguriamo il nuovo corso della nostra Associazione, che si articolerà, già dalla tarda primavera, in iniziative di taglio culturale e sociale tendenti ad analizzare i temi di fondo della nostra convivenza e il rapporto tra la cittadinanza e i livelli istituzionali e politici. Una riflessione che tende a promuovere una generale attenzione critica sui destini delle nostre comunità affinché nessuno sia più spettatore passivo del territorio e della comunità in cui si vive».