Aliberti a Granatissimi: Iervolino resti - Le Cronache Salernitana
Edicola

Notizie Flash!

Aliberti a Granatissimi: Iervolino resti
De Luca a Salerno senza simbolo Pd, ‘si rispetta la tradizione’
Campagna ricorda i carabinieri Pastore e Ferraro
Salerno. L’Udc appoggia Zambrano
Salernitana

Aliberti a Granatissimi: Iervolino resti

  • Aprile 10, 2026
  • 0
  • 130
  • 2 Min Read
Aliberti a Granatissimi: Iervolino resti

«Oggi per Salerno e per la Salernitana auspico che Iervolino ci ripensi perché una figura migliore è difficile da trovare, sia per caratteristiche caratteriali che per qualità imprenditoriali». E’ quanto ha dichiarato Aniello Aliberti, ex presidente della Salernitana, intervenendo nel corso della trasmissione “Granatissimi“, in onda su Ottochannel canale 16.

 

«Io sono convinto – ha aggiunto l’imprenditore vesuviano – che Iervolino il calcio gliel’hanno fatto vivere male e adesso gli sembra una cosa di fastidio. Non gli hanno fatto assaporare Salerno, la Salernitana, il cuore dei tifosi, la bellezza di tutto il sistema. Non gliel’hanno fatto capire, gli hanno fatto vedere un altro calcio e vivere solo le amarezze.  Gli hanno fatto spendere 150 milioni ma senza viverla bene. Salerno con lui poteva essere la Como del Sud».

Sul momento sportivo: «Secondo me direttore sportivo e allenatore andrebbero sostituiti. Non ho nulla contro le persone ma parlano i risultati. Raffaele è stato esonerato con una squadra seconda e ora la Salernitana si trova quinta, c’è una responsabilità tecnica che non può essere sottaciuta. 

Credo sia stato commesso un errore tecnico nella sostituzione dell’allenatore. Si arrivava ai play-off con Raffaele e si dava la possibilità di giocarsela. Invece si è andati all’indietro e adesso la Salernitana è una squadra mentalmente piatta».

Sull’amicizia con Andrea Langella, Aliberti ha chiarito: «Andrea è mio compaesano, so che è lontano dal calcio, ci ho parlato non moltissimo tempo fa. Non credo che sia interessato alla Salernitana. Sta depurando il suo spirito. La Salernitana è un impegno economico importantissimo se lo devi fare seriamente, non è per tutti».

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Salernitana

Salernitana- Foligno: i prezzi dei biglietti restano

La US Salernitana comunica che, a partire dalle ore 9:00 di

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Orgoglio Salernitano, che entusiasmo

Sulle note del nuovo tormentone “Che bello è” è stato inaugurato

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Salernitana un flop, il greco Topouzis evita

Basterà il gol di Topouzis allo scadere a restituire la serenità

Liberato Gibboni
Settembre 24, 2012
Salernitana

Nasce solennemente il club Capaccio Granata

E’stato inaugurato il club “Capaccio Granata”, gruppo che può contare già

Liberato Gibboni
Ottobre 8, 2012
Salernitana

Follia Ginestra, l’attaccante squalificato per tre turni.

E’ arrivata puntuale la mano pesante del Giudice Sportivo che ha

Liberato Gibboni
Ottobre 9, 2012