Odierna: Vergognosa la fotografia di Sirica dal carcere

È inaccettabile e vergognoso che sui giornali di ieri e online circoli una fotografia di Andrea Sirica, l’assassino del panettiere Gaetano Russo, abbracciato al fratello come in una vacanza familiare. Un’immagine che offende la memoria della vittima, il dolore della famiglia e l’intera comunità sarnese, già ferita da questo efferato delitto.

Mi attiverò immediatamente presso tutte le autorità competenti per accertare chi ha scattato questa foto, con quali mezzi il killer ha avuto accesso a un telefono, e come sia stata diffusa pubblicamente.

Un criminale che ha strappato la vita a un innocente e stimato lavoratore non merita alcuna agevolazione, tantomeno la convivenza serena col fratello in carcere.

Chiedo il massimo rigore e mi attiverò affinché la detenzione sia punitiva ed esemplare, non un comodo soggiorno familiare che umilia la giustizia. Mi batterò con ogni mezzo per fare piena luce e impedire che situazioni del genere si ripetano, tutelando le vittime e ripristinando il rispetto della legge.

Il messaggio è chiaro: qui non si tollera impunità. Sarno merita giustizia vera, non foto che feriscono due volte.

Sebastiano Odierna

Consigliere Regionale – Lista Cirielli – ECR