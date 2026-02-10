Ritrovato a Berlino il 26enne salernitano scomparso da Bologna

È stato ritrovato, a Berlino, il 26enne originario di Salerno e studente della Facoltà di Lettere e Filosofia a Bologna che dal 7 febbraio era scomparso dal capoluogo emiliano senza dare più sue notizie ad amici e familiari. Lo rende noto l’avvocata Barbara Iannuccelli, dell’Associazione Penelope che aveva attivato le ricerche insieme alla famiglia. Migliaia le segnalazioni ricevute, poi la foto decisiva a Berlino.