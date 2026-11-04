Nuovo ospedale di Padova, Mapelli (UniPd): "L'ateneo contribuisce alla torre della ricerca" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Prodotti assorbenti, ecodesign per un riciclo più efficiente Buzzella (Federchimica): “Pesano caro energia e tsunami normativo da Bruxelles” A Bergamo il Festival dell’impresa, 200 imprenditori a confronto sulle sfide perla crescita Corazza: “Senza imprese forti non riusciremo a raggiungere obiettivi Green Deal” Sostenibilità, il passaporto digitale per una filiera tessile più trasparente e circolare﻿ Clima, resilienza climatica dall’Europa ai territori, fare rete per la rigenerazione Sostenibilità, Fino (Re Soil): “Cibo sempre più povero se non nutriamo la terra” La geopolitica della green economy, focus su Cina, Usa, Europa e Africa Maltempo, scuole chiuse e allerta meteo rossa per temporali in Sardegna giovedì 5 novembre: i comuni interessati Zverev perde con Musetti e il web si scatena: “Davvero sei numero 1?” Elezioni midterm, Vance: “Abbiamo perso per la guerra in Iran, l’ha detto anche Trump” Truffa del pellet, Codacons: “Rincari del 9,7%, raggiri si moltiplicheranno” Prodotti assorbenti, ecodesign per un riciclo più efficiente Buzzella (Federchimica): “Pesano caro energia e tsunami normativo da Bruxelles” A Bergamo il Festival dell’impresa, 200 imprenditori a confronto sulle sfide perla crescita Corazza: “Senza imprese forti non riusciremo a raggiungere obiettivi Green Deal” Sostenibilità, il passaporto digitale per una filiera tessile più trasparente e circolare﻿ Clima, resilienza climatica dall’Europa ai territori, fare rete per la rigenerazione Sostenibilità, Fino (Re Soil): “Cibo sempre più povero se non nutriamo la terra” La geopolitica della green economy, focus su Cina, Usa, Europa e Africa Maltempo, scuole chiuse e allerta meteo rossa per temporali in Sardegna giovedì 5 novembre: i comuni interessati Zverev perde con Musetti e il web si scatena: “Davvero sei numero 1?” Elezioni midterm, Vance: “Abbiamo perso per la guerra in Iran, l’ha detto anche Trump” Truffa del pellet, Codacons: “Rincari del 9,7%, raggiri si moltiplicheranno”
Ultim'ora Nazionale

Nuovo ospedale di Padova, Mapelli (UniPd): “L’ateneo contribuisce alla torre della ricerca”

  • Novembre 4, 2026
  • 0
  • 72
  • 1 Min Read
Nuovo ospedale di Padova, Mapelli (UniPd): “L’ateneo contribuisce alla torre della ricerca”

(Adnkronos) – “L’università di Padova ha partecipato a questo progetto fin dai suoi esordi, perché, attraverso una commissione e coinvolgendo in particolare la Scuola di Medicina, ma non soltanto, ha contribuito alla definizione della visione del nuovo ospedale. L’università di Padova continua a essere presente perché abbiamo dato la nostra parola e il nostro sostegno al presidente” della Regione “proprio per contribuire, in particolare, alla realizzazione della torre della ricerca”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Daniela Mapelli, rettrice dell’università di Padova, oggi a Venezia in occasione della presentazione del piano di finanziamento da 880 milioni di euro della nuova struttura ospedaliera veneta da parte del governatore Alberto Stefani, illustrando le motivazioni del supporto, non ancora dettagliato a livello economico, dell’ateneo al progetto. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025