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Musetti, colpo a Parigi: Zverev battuto in due set

  • Novembre 4, 2026
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Musetti, colpo a Parigi: Zverev battuto in due set

(Adnkronos) – Colpo Lorenzo Musetti. Oggi, mercoledì 4 novembre, il tennista azzurro ha battuto il nuovo numero 1 del mondo Alexander Zverev, che ha da poco sorpassato Jannik Sinner in testa al ranking Atp, nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi, torneo in cui Zverev aveva raggiunto la semifinale nella scorsa edizione. Musetti si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-2 in un’ora e 42 minuti di gioco. 

Dopo un primo set molto equilibrato, deciso soltanto al tie break in favore dell’azzurro, Musetti è riuscito a imporsi nettamente nel secondo parziale, dominando gli scambi e trovando un break dopo l’altro. Zverev è sembrato in affanno sia fisico che mentale, mentre il tennista toscano sta ritrovando lo smalto che gli è mancato per tutto l’anno a causa degli infortuni.  

Nel prossimo turno Musetti se la vedrà agli ottavi di finale con il francese Luca van Assche, che ha superato a sorpresa Learner Tien.  

 

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