Nuova aggressione nel carcere di Salerno

Ancora violenza nel carcere di Salerno. A pochi giorni dalla rissa tra detenuti di origine magrebina e italiani, che ha lasciato un uomo con fratture e trauma cranico, un nuovo episodio ha scosso la casa circondariale. Questa mattina, un detenuto napoletano, accusato di tentato omicidio, ha colpito con un pugno al volto un ispettore di Polizia Penitenziaria.

L’aggressione è avvenuta nella Prima Sezione del carcere. Il detenuto, in protesta per presunti torti nella quantificazione della mercede lavorativa, ha sferrato il colpo in modo improvviso e violento. Solo l’intervento tempestivo di altri agenti ha evitato conseguenze peggiori. L’ispettore è stato trasportato al Pronto Soccorso per le cure necessarie.

L’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (Osapp) ha denunciato l’accaduto, definendo il carcere di Salerno «uno degli istituti più problematici della Campania». Nonostante lo sfollamento di 15 detenuti extracomunitari coinvolti nei recenti disordini, la tensione resta alta.

Il 12 marzo, il segretario generale dell’Osapp, Leo Beneduci, visiterà la struttura per un confronto con il personale. «La situazione è fuori controllo – ha dichiarato Beneduci –. Chiediamo interventi immediati dal Ministero della Giustizia per garantire sicurezza agli agenti e condizioni dignitose per i detenuti».