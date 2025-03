Scomparsa di Pio Mansi. Il ricordo dell’Amalfi Coast

Oggi per tutta la società dell’Amalfi Coast Sambuco è un giorno davvero triste. Uno dei fondatori di questa realtà, Pio Mansi ci ha lasciati. Pio è stato oltre che un professionista stimato, un padre amorevole e un marito esemplare un grande appassionato di sport e di futsal. Da sempre nel mondo del pallone a rimbalzo controllato, negli ultimi anni è stato dirigente del Futsal Coast sempre al fianco del Presidente Gennaro De Luise, e soprattutto fautore e ispiratore del progetto che oggi ci unisce sotto la stessa bandiera. Pio da tempo combatteva contro il peggiore degli avversari che alla fine ha piegato il suo corpo ma mai la sua mente. A Davide, calcettista e oggi allenatore, a Rita e a tutta la famiglia del caro Pio giungano il nostro calore, la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze.

“Con la perdita di Pio è andata via una persona speciale con la quale abbiamo vissuto momenti indimenticabili non solo nel mondo del calcio a 5. – le parole piene di commozione del Presidente – Gli sarò sempre grato per la sua disponibilità ma soprattutto per averci sempre trasmesso tranquillità anche nei momenti più difficili, la stessa tranquillità che ha avuto nell’affrontare tutte le avversità che la vita gli ha posto innanzi. Anche nella sua sofferenza ci è stato sempre vicino a noi e alla nostra squadra. Non lo dimenticheremo mai!”