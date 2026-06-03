Scafati: Picchiato davanti al bar l’assessore Di Massa

Scafati. Aggressione fisica davanti a un bar in via Passanti all’assessore della Giunta Aliberti Alfonso Di Massa. È accaduto sabato mattina ma la notizia è salita ieri alla ribalta della cronaca attraverso alcune testimonianze di persone presenti alla lite sfociata in aggressione. Secondo i primi riscontri effettuati dai carabinieri della tenenza di via Oberdan agli ordini del comandante Gaspare Sicignano la vicenda non sarebbe collegata all’attività di amministratore ma probabilmente nella sfera lavorativa dell’amministratore di Palazzo Mayer Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio dei militari supportati dai colleghi del Reparto territoriale di Nocera Inferiore – guidati dal comandante Gianfranco Albanese -, l’episodio sarebbe dunque legato a rapporti professionali pregressi. In particolare, il confronto avrebbe visto contrapposti l’assessore ed alcuni ex dipendenti, con i quali da tempo sarebbero in corso tensioni legate a questioni lavorative e pregresse incomprensioni. Il diverbio, inizialmente verbale, sarebbe rapidamente degenerato fino a sfociare in un contatto fisico. Alcuni testimoni avrebbero assistito a momenti concitati nei pressi del locale, in un contesto descritto come improvviso e difficilmente contenibile. Non risulterebbero elementi, al momento, che facciano pensare a una spedizione punitiva organizzata, ma piuttosto a un’escalation maturata sul posto. Dopo l’episodio, l’assessore con delega a Urbanistica, Pip, Sue e Suap e Politiche agricole e agroalimentari si sarebbe recato autonomamente al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stato sottoposto a visita medica e refertato. Le condizioni non sarebbero tali da destare particolare preoccupazione, ma sono stati comunque registrati traumi compatibili con un’aggressione. Successivamente, nella serata dello stesso giorno, Di Massa si è presentato presso i carabinieri per formalizzare la denuncia su quanto avvenuto in via Passanti. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, raccogliendo testimonianze e verificando eventuali riscontri utili. Saranno fondamentali le dichiarazioni delle persone presenti sul posto e l’eventuale acquisizione di immagini di videosorveglianza della zona, che potrebbero chiarire tempi, modalità e responsabilità del confronto. La vicenda tiene banco da giorni a Scafati, soprattutto per il ruolo istituzionale ricoperto dall’assessore, anche se gli elementi emersi finora indirizzano gli investigatori verso una matrice non politica dell’episodio, essendo protagonisti alcuni suoi ex dipendenti. I militari dell’Arma mantengono il massimo riserbo in attesa di definire con maggiore chiarezza le responsabilità individuali e la reale sequenza dei fatti avvenuti davanti al pubblico esercizio.