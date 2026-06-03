Giunta vecchia? Non è scelta di De Luca ma dei salernitani - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Giunta vecchia? Non è scelta di De Luca ma dei salernitani
Parcheggio Ruggi: “Occupazione abusiva da undici anni”
Salerno-Cagliari, il gemellaggio dei ripascimenti
Scafati: Picchiato davanti al bar l’assessore Di Massa
Ultimora

Giunta vecchia? Non è scelta di De Luca ma dei salernitani

  • Giugno 3, 2026
  • 0
  • 77
  • 1 Min Read
Giunta vecchia? Non è scelta di De Luca ma dei salernitani

Monta la polemica nell’opposizione, cui si è iscritta anche Giovanna Doria, moglie dell’ex sindaco Napoli, per il varo della nuova giunta di De Luca. Che di nuovo, per la verità, ha solo Nino Savastano, ma si tratta di un ritorno dopo la parentesi regionale. Intanto non c’è Tringali e questa è una buona notizia. Certo qualcuno (vedi Galdi o De Roberto) non avrebbe meritato la riconferma ma questo è un altro discorso. De Luca, come ha sempre fatto negli altri mandati, ha seguito il suo schema. Gli assessori sono scelti in base ai voti che hanno ricevuto e nessun incarico alle new entry. Stop. Nessuna deroga. Ora che colpa ne ha il nuovo sindaco se gli elettori hanno premiato nelle urne praticamente la vecchia giunta? Sono stati i salernitani a scegliere dopo esersi lamentati per 5 anni. Evidentemente hanno deciso che la colpa era dell’allenatore e bisognava cambiare manico. Anzi: tutti gli assessori, cui De Luca ha confermato anche continuità di delega, sanno bene che ora sono sotto il controllo diretto di Vincenzino. Sarà vietato sbagliare. t*

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013