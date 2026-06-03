Giunta vecchia? Non è scelta di De Luca ma dei salernitani

Monta la polemica nell’opposizione, cui si è iscritta anche Giovanna Doria, moglie dell’ex sindaco Napoli, per il varo della nuova giunta di De Luca. Che di nuovo, per la verità, ha solo Nino Savastano, ma si tratta di un ritorno dopo la parentesi regionale. Intanto non c’è Tringali e questa è una buona notizia. Certo qualcuno (vedi Galdi o De Roberto) non avrebbe meritato la riconferma ma questo è un altro discorso. De Luca, come ha sempre fatto negli altri mandati, ha seguito il suo schema. Gli assessori sono scelti in base ai voti che hanno ricevuto e nessun incarico alle new entry. Stop. Nessuna deroga. Ora che colpa ne ha il nuovo sindaco se gli elettori hanno premiato nelle urne praticamente la vecchia giunta? Sono stati i salernitani a scegliere dopo esersi lamentati per 5 anni. Evidentemente hanno deciso che la colpa era dell’allenatore e bisognava cambiare manico. Anzi: tutti gli assessori, cui De Luca ha confermato anche continuità di delega, sanno bene che ora sono sotto il controllo diretto di Vincenzino. Sarà vietato sbagliare. t*