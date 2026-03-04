Il commovente addio al piccolo Domenico - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Nordio, dopo vittoria si’, sistemiamo Codice penale
Il commovente addio al piccolo Domenico
Terra fuochi: confisca anche a Salerno per fratelli Pellini
Bimbo Napoli: Cirielli, Fico fara’ giustizia errori del passato
Campania Ultimora

Il commovente addio al piccolo Domenico

  • Marzo 4, 2026
  • 0
  • 141
  • 2 Min Read
Il commovente addio al piccolo Domenico

NOLA. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita della bara bianca del piccolo Domenico Caliendo dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta in Cielo, a Nola, al termine dei funerali. In una piazza Duomo gremita si sono levati cori “Giustizia, giustizia” e “chi ha sbagliato pagherà”. Palloncini bianchi e le note di “Guerriero” di Marco Mengoni hanno salutato il feretro, sul quale era adagiata una maglietta con la scritta “Ciao Mimmo”. Il bimbo, di due anni e mezzo, era morto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli.Dalle 11 è stata aperta la camera ardente nel Duomo, con un continuo afflusso di cittadini. Sulla bara una foto del piccolo con un peluche e fiori bianchi, molti deposti anche all’esterno della chiesa. Alla Cattedrale è arrivata anche una corona di fiori avvolta con nastro tricolore inviata dalla presidente del Consiglio. Giorgia Meloni è arrivata poco prima delle 15 al Duomo ed ha partecipato alle esequie e, all’inizio e termine della funzione, ha abbracciato i genitori del piccolo in segno di cordoglio, lasciando poi il Duomo.Presenti i sindaci di Nola e Taurano, Andrea Ruggiero e Michele Buonfiglio, il presidente della regione Campania Roberto Fico, il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi che ha parlato di “momento molto doloroso per tutta la comunità”, invitando a “sobrietà e rispetto” e a lasciare l’accertamento delle responsabilità alle sedi competenti. In contemporanea con le esequie è stata celebrata una messa anche al Monaldi. In una nota, l’Azienda Ospedaliera dei Colli ha espresso vicinanza alla famiglia e auspicato “piena e tempestiva chiarezza” su quanto accaduto.Tra i presenti anche una delegazione della SSC Napoli con il calciatore Pasquale Mazzocchi. In piazza uno striscione degli ultras del Nola: “Giustizia per Domenico”. Durante l’omelia, il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, ha parlato di una comunità “colpita nel profondo”. Al termine della cerimonia la madre, Patrizia Mercolino, ha ringraziato per la partecipazione: “Spero non sia l’ultimo giorno che lo pensiamo. Ti amo, cuore di mamma”. Nuovo, lungo applauso dei presenti.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013