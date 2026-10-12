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Nocera Sup. Si è dimesso il sindaco D’Acunzi

  • Ottobre 12, 2026
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Nocera Sup. Si è dimesso il sindaco D’Acunzi

Due anni e quattro mesi. Tanto è durata l’esperienza di Gennaro D’Acunzi alla guida del Comune di Nocera Superiore che stamattina ha rassegnato le dimissioni

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