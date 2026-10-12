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FICO CONTRO I MALATI DI DIABETE

  • Ottobre 12, 2026
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FICO CONTRO I MALATI DI DIABETE

“C’è in noi una sorprendente amarezza per il comportamento del presidente Fico, che ricordiamolo ha anche la delega alla sanità campana, per la scarsa sensibilità nei confronti dei malati di diabete, patologia molto diffusa e di cui Napoli è maglia nera. Se dovessimo dare un titolo dovremmo scrivere: Fico contro i ventimila malati di diabete. Nei mesi scorsi avevamo interloquito con lo stesso Fico, insieme all’associazione dei malati di diabete prospettando una semplice soluzione modifica del sistema di compensazione regionale tra sottoutilizzi ed extra-tetto all’interno della stessa branca di diabetologia, al pari di quanto già avviene per altre prestazioni salvavita. Senza alcun incremento di budget, si sarebbero potute utilizzare le ingenti economie di alcuni distretti ASL trasferendole in quei distretti ASL in cui le risorse erano risultate insufficienti. Nonostante la disponibilità manifestata non è accaduto nulla. E questo è un fatto gravissimo perché tocca la salute dei cittadini campani. La soglia di 240 euro per ogni malato diabetico è disattesa mentre sono rimasti inutilizzati circa 850 mila euro. Abbiamo prospettato una intelligente soluzione a costo zero ma o per sciatteria o per chissà quale motivo tutto è rimasto lettera morta”.
Lo dichiaranno il capo dell’Opposizione in Regione Campania, il capogruppo di Fratelli d’Italia Raffaele Maria Pisacane e la segretaria della commissione sanità Lea Romano.

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