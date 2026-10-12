Domani Papa Leone si ricovera al “Gemelli”

Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì 13 ottobre, in tarda mattinata al Policlinico Gemelli. Lo riferisce la Sala stampa vaticana che, in una precedente nota, aveva fatto sapere che il nodulo al polmone è emerso “da controlli di routine” e che intanto, per la giornata di oggi, l’attività del Pontefice sarebbe proseguita regolarmente.

L’annuncio del Papa domenica, alla fine dell’Angelus. “Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. E’ stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato nei prossimi giorni”, ha fatto sapere ieri. Subito dopo il portavoce Vaticano, Matteo Bruni, ha spiegato che l’intervento si svolgerà “nei primi giorni della prossima settimana” e che “il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”. A quanto si è appreso da fonti vaticane, l’intervento avverrà al Gemelli, il Policlinico definito da Giovanni Paolo II ‘il terzo Vaticano’ che ha ospitato diversi Pontefici nella sua storia.

Intanto resta confermato, almeno per il momento, il viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, in programma dal 6 novembre. Secondo il quotidiano argentino Clarin, il Vaticano prevede una convalescenza di circa una settimana, che consentirebbe al Papa di recuperare in tempo per la tournée sudamericana di 11 giorni.