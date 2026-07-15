Nocera. Intimidazione Procura. Bicchielli (FI): "Atto vile da condannare" - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Il più grande evento sportivo universitario d’Europa
Padel Excape arriva a Salerno
Proiettile a Cannavale, il sostegno di Gambino
Nocera. Intimidazione Procura. Bicchielli (FI): “Atto vile da condannare”
Attualità Nocera Inferiore

Nocera. Intimidazione Procura. Bicchielli (FI): “Atto vile da condannare”

  • Luglio 15, 2026
  • 0
  • 98
  • 1 Min Read
Nocera. Intimidazione Procura. Bicchielli (FI): “Atto vile da condannare”

“La mia solidarietà al procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale, per il vile atto intimidatorio subito. La busta contenente un proiettile, recapitata presso il suo ufficio, rappresenta un segnale inquietante. Altrettanto chiaro, però, deve essere il messaggio dello Stato: c’è, è presente e non farà mai un passo indietro nella lotta contro la criminalità”. A dirlo è il deputato salernitano di Forza Italia, Pino Bicchielli, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta dissesto idrogeologico e sismico.

“Il dottor Cannavale, magistrato di grande spessore umano e professionale, sono certo non si lascerà intimidire da questo gesto vigliacco. Un atto del genere, che colpisce non solo un magistrato di alto profilo ma un rappresentante dello Stato, va condannato con fermezza, senza se e senza ma. Mi auguro che il responsabile venga individuato al più presto e assicurato alla giustizia”, ha aggiunto l’onorevole Bicchielli.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Attualità Cronaca

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013