Nocera. Intimidazione Procura. Bicchielli (FI): “Atto vile da condannare”

“La mia solidarietà al procuratore capo di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale, per il vile atto intimidatorio subito. La busta contenente un proiettile, recapitata presso il suo ufficio, rappresenta un segnale inquietante. Altrettanto chiaro, però, deve essere il messaggio dello Stato: c’è, è presente e non farà mai un passo indietro nella lotta contro la criminalità”. A dirlo è il deputato salernitano di Forza Italia, Pino Bicchielli, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta dissesto idrogeologico e sismico.

“Il dottor Cannavale, magistrato di grande spessore umano e professionale, sono certo non si lascerà intimidire da questo gesto vigliacco. Un atto del genere, che colpisce non solo un magistrato di alto profilo ma un rappresentante dello Stato, va condannato con fermezza, senza se e senza ma. Mi auguro che il responsabile venga individuato al più presto e assicurato alla giustizia”, ha aggiunto l’onorevole Bicchielli.