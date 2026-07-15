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Procura di Nocera Inferiore, Cirielli: Solidarietà ai magistrati

  • Luglio 15, 2026
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Procura di Nocera Inferiore, Cirielli: Solidarietà ai magistrati

«Il grave episodio intimidatorio del proiettile inviato per corrispondenza al Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, dr. Luigi Cannavale, è un gesto vile e inaccettabile che punta a intimidire chi, ogni giorno, opera con determinazione per affermare la legalità. Al dr. Cannavale, ai magistrati, al personale della Procura e alle forze dell’ordine arrivino il mio sostegno e la mia piena solidarietà». Lo ha dichiarato l’on. Edmondo Cirielli, Vice Ministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale.
«Lo Stato è più forte di qualsiasi minaccia. Episodi come questo rafforzano la convinzione che la battaglia contro la criminalità debba proseguire senza esitazione con ancora maggiore determinazione. Le istituzioni, nel contempo, devono restare unite nel difendere la giustizia e garantire la sicurezza e la legalità sui territori», ha concluso Cirielli.

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