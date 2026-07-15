Proiettile a Cannavale, il sostegno di Gambino

«Esprimo la mia più ferma condanna per il vile atto intimidatorio perpetrato ai danni del Procuratore Capo della Repubblica di Nocera Inferiore, Luigi Alberto Cannavale, destinatario di una busta contenente un proiettile. Si tratta di un gesto grave ed inaccettabile, un attacco diretto non solo ad un magistrato di altissimo profilo, ma alle istituzioni che presidiano la legalità sul territorio».

Lo dichiara in una nota l’europarlamentare Alberico Gambino.

«Al Procuratore Cannavale, uomo dello Stato dal rigore e dalla dedizione profondi, va la mia totale vicinanza umana, istituzionale e politica. Chi pensa di poter condizionare o minare l’azione della magistratura e delle forze dell’ordine con tali messaggi ha già perso in partenza. La risposta dello Stato sarà, come sempre, ferma, risoluta e unita».

E infine aggiunge: «Nel rinnovare il mio pieno sostegno a tutta la Procura di Nocera Inferiore e alle donne e agli uomini in divisa che vigilano sulla nostra sicurezza, attendiamo che le indagini facciano piena luce al più presto sui responsabili di questo ignobile gesto».