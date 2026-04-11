Nocera Inferiore. Distrutta statua della Madonna di Lourdes

Nocera Inferiore. Non si arresta il fenomeno di vandali e violenti in città, stavolta è stata distrutta l’edicola sacra con la statua della Madonna di Lourdes di via Nicotera: la scoperta è avvenuta ieri pomeriggio ma si presume che il gesto sacrilego sia stato commesso ore prima oppure nel cuore della notte. Diversi passanti hanno segnalato e fotografato un vero e proprio atto vandalico fatto all’edicola sacra della Madonna di Lourdes che sorge lungo via Nicotera all’incrocio con corso Vittorio Emanuele in pieno centro a Nocera Inferiore: danneggiata pesantementa la statua della madonna, fatta praticamente a pezzi. Un gesto che ha visto diverse segnalazioni proprio sui social, per un atto che si va ad unire ai disordini del centro città documentati nelle scorse sere. Caccia agli autori o all’autore ma intanto è polemica per la mancanza di sicurezza e per la presenza di troppi immigrati in quella zona. “In tanti anni mai visto una cosa del genere, si sta perdendo tutto il rispetto per la nostra cultura e religione”, dice un residente. Poi c’è chi punta l’indice contro gli immigrati non di religione cattolica: “Quella zona è diventata un pezzo di Pakistan, non è che siamo razzisti ma non ci vuole molto a capire che al 90% la mano vandalica sia proprio di natura extracomunitaria”. Sul caso, denunciato, indagano gli agenti della Polizia di Stato i cui agenti hanno acquisito le immagini di alcune telecamere per riuscire a individuare il colpevole anche e soprattutto per l’indignazione che sta sollevando il gesto. Un episodio arrivato dopo il fenomeno delle baby gang che tiene il Comune capofila dell’Agro sull’allerta. Il sindaco Paolo De Maio ha parlato di «atti vandalici» chiamando alla riscossa i «cittadini onesti: segnalate e denunciate questi episodi, perché solo insieme possiamo difendere i nostri spazi. A chi distrugge e a chi non condanna questi eventi resta solo il disagio che crea e la pochezza che dimostra». Dopo questi episodi, sulla sicurezza intervengono il gruppo Per il Movimento popolare nocerino per esprimere “forte preoccupazione e ribadire quanto denunciato ormai da mesi”. I gruppi civici chiedono di intervenire con il “Daspo urbano per i coinvolti negli episodi di violenza”. Dopo l’episodio della statua della Madonna di Lourdes distrutta i cittadini si sentono stanchi e chiedono controlli e risposte concrete.