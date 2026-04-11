La Campania investe su spettacolo e cinema

Più fondi per cinema, audiovisivo e spettacolo dal vivo: è quanto si stabilisce nel bilancio gestionale della Regione Campania, approvato in Giunta e relativo al triennio 2026-2028 secondo quanto fa rilevare l’Agis (Associazione generale italiana dello spettacolo). Rilevante, evidenzia l’Agis Campania, è l’incremento delle dotazioni finanziarie, “in controtendenza rispetto ai tagli che spesso colpiscono il settore a livello nazionale”. Nello specifico, il fondo destinato allo spettacolo dal vivo (legge regionale 6/2007) fa un balzo in avanti, passando da 15 a oltre 17 milioni di euro. Segnali positivi arrivano anche dal settore audiovisivo: la legge 30/2016 per il cinema vede il proprio budget salire da 5 a 6 milioni di euro, aumento che rafforza un comparto in espansione, grazie anche alla ventennale azione sul territorio della Film Commission Regione Campania. Soddisfatto Luigi Grispello, presidente dell’Unione AGIS della Campania, che sottolinea il valore politico della manovra: “È doveroso riconoscere come l’attuale Governo regionale identifichi lo spettacolo, il cinema e l’audiovisivo quali asset strategici e fattori fondamentali per lo sviluppo economico, la coesione sociale e la crescita culturale del territorio. Con una sensibilità ed una lungimiranza che si distingue nel panorama nazionale, l’amministrazione della Campania ha scelto non solo di preservare le risorse destinate al comparto, ma di incrementarne significativamente la dotazione finanziaria all’interno della nuova manovra economica”. Il provvedimento rappresenta l’attuazione di un impegno assunto nei confronti degli operatori del settore – rappresentati dalle associazioni ANEC, ARTEC, Sistema MED e ANESV aderenti all’AGIS Campania – dal presidente Roberto Fico durante la campagna elettorale e “confermato attraverso i successivi passaggi istituzionali”. “Tale iniziativa assume un importante valore politico, poiché interviene positivamente sulla questione del riequilibrio territoriale”. “L’azione della Regione Campania attuata dal presidente Roberto Fico e dall’assessore alla Cultura Ninni Cutaia – conclude Luigi Grispello – si pone in tal senso come un modello virtuoso per l’intero Paese”.
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