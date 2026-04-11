di Adelmo Maria Pagliuca

Paganese (4-3-3): Gallo; Gatto (dall’86’ Sessa), Figueras, De Nova, Piga; Mancino (dal 90′ Lombardi), Pierce, Labriola (dall’82’ Langella); Pierdomenico (dal 72′ Di Biagio), Paredes, El Haddadi.

A disposizione: Mangiaracina-Lopez, Conson, Isufi, Giordano, La Monica. All. Novelli.

Afragolese (4-3-3): Puca; Massaro (dal 77′ Chiariello), Nocerino, Senese, Sepe (dal 58′ De Sena); Sokouri, Torassa (dal 68′ Fabiano), Gioielli; Montaperto, Longo (dal 46′ Ferrara), Porzio (dal 58′ Collaro).

A disposizione: Casalongue, Nuredini, Polverino, Scafaro. All. Ciaramella.

Arbitro: Zito di Rossano

Assistenti: Pisu-Casula.

Marcatori: 22′ Labriola (P), 74′ Gioielli (A).

Recuperi: 2′ pt, 4′ st.

La Paganese non sa più vincere. Dopo il pareggio contro il Ferrandina e la sconfitta contro la Real Normanna, gli azzurostellati vengono fermati sull’1-1 al Torre dall’Afragolese. Dopo l’1-0 siglato da Labriola nel primo tempo, gli ospiti trovano il pari nella ripresa con Gioielli.

4-3-3 per Novelli: sulla sinistra rientra Piga, in attacco prima da titolare per Paredes. Stesso modulo per Ciaramella: in avanti torna dal 1′ Longo.

La gara inizia con ritmi bassi: nei primi venti minuti si segnalano solo un diagonale largo di Labriola (3′) e una conclusione debole di Paredes (14′). Al 22′ la Paganese passa in vantaggio: Labriola ruba palla a Torassa a centrocampo, si invola verso la porta e batte Puca. Settima rete in campionato per il centrocampista ex Sarnese, che non segnava dal match contro la Virtus Francavilla dell’8 febbraio scorso. Al 32′ Labriola pesca El Haddadi, che, a tu per tu con Puca, non angola la conclusione, che viene respinta dal portiere ospite. Al 43′ tiro di Labriola che termina di poco a lato. Si va al riposo sul risultato di 1-0: la Paganese sblocca il match con Labriola e poi legittima il vantaggio, l’Afragolese fatica a costruire.

La ripresa inizia con una sostituzione: Ciaramella inserisce Ferrara al posto di Longo. Al 47′ cross di Gatto per Mancino, che colpisce di testa ma non trova la porta. Con l’ingresso in campo di Collaro e De Sena, gli ospiti iniziano progressivamente a mostrare qualche soluzione offensiva, soprattutto attaccando dalla destra. Al 59′ girata di Ferrara su traversone di Collaro: sfera di poco alta. Dopo un minuto azione in fotocopia con un cross di Gioielli ancora per Ferrara, con lo stesso esito. Al 67′ De Sena colpisce la traversa su un cross di Collaro. Al 74′ l’Afragolese pareggia, sfruttando una cattiva applicazione della trappola del fuorigioco da parte della difesa liguorina: Gallo in uscita viene anticipato da De Sena, un rimpallo premia Gioielli, che a porta vuota non sbaglia. Undicesimo centro in campionato per il centrocampista rossoblù, a segno anche nella gara di andata. Al 79′ rovesciata di De Sena che si spegne sul fondo. Nel finale la Paganese aumenta i giri del motore. All’86’ incornata di El Haddadi di cross di Gatto: palla alta. All’88’ imbucata di Mancino per Paredes, che centra il palo. Pochi secondi dopo conclusione di Mancino che finisce a lato. Al 91′ Pierce si avvita e colpisce di testa su un cross dalla sinistra: Puca blocca. Al 92′ un rimpallo favorisce Paredes, che calcia alto da posizione invitante. Il forcing finale non dà i suoi frutti: la Paganese paga il calo accusato a metà ripresa e la scarsa precisione sotto porta e non riesce ad ottenere l’intera posta in palio. Gli azzurrostellati restano dunque al quarto posto con una partita in più, a una lunghezza da Martina e Fasano e a sei dal Barletta, ormai verosimilmente irraggiungibile per la squadra di Novelli.