Nocera: “Gaza non può essere dimenticata”

Il tour nazionale del Movimento 5 Stelle dedicato alla crisi umanitaria a Gaza è approdato ieri pomeriggio a Nocera Inferiore. L’aula consiliare del Comune ha ospitato un incontro partecipato e toccante, centrato sulla testimonianza diretta del senatore Marco Croatti, portavoce M5S e membro della Global Sumud Flotilla. L’evento, moderato da Virginia Villani, coordinatrice provinciale del M5S di Salerno, e introdotto dalla senatrice Felicia Gaudiano, ha visto la partecipazione del sindaco Paolo De Maio per i saluti istituzionali e di Iolanda Canale, rappresentante del gruppo territoriale del M5S locale. Il senatore Marco Croatti ha ripercorso i momenti drammatici vissuti in mare, sottolineando il valore politico e umano della missione: «A Gaza è in corso un genocidio a bassa intensità che il mondo non può più ignorare. La nostra missione con la Flotilla aveva un obiettivo chiaro: rompere un assedio illegale e portare aiuti a una popolazione stremata. Oggi più che mai, di fronte al filtro totale degli aiuti imposto dal governo israeliano, la partecipazione civile e l’informazione corretta sono le nostre uniche armi per tenere viva la speranza e pretendere il rispetto del diritto internazionale». Virginia Villani, invece, ha evidenziato l’importanza della mobilitazione locale: «Vedere tanta partecipazione dimostra che la sensibilità della nostra comunità sui temi della pace e dei diritti umani è altissima. Come Movimento 5 Stelle, continueremo a fare da megafono a queste istanze nei territori, perché il riconoscimento dello Stato di Palestina e il cessate il fuoco immediato non sono più rinviabili. Nocera risponde con forza all’appello alla solidarietà». La Senatrice Felicia Gaudiano ha focalizzato il suo intervento sul piano istituzionale e parlamentare: «Il racconto di Marco Croatti ci pone di fronte a responsabilità enormi. Mentre il Governo italiano resta spesso silente o ambiguo, noi scegliamo la strada della testimonianza e della pressione diplomatica. Portare queste storie nelle aule comunali significa riconnettere la politica ai valori fondamentali dell’umanità. Non smetteremo di chiedere corridoi umanitari sicuri e la fine dei bombardamenti sui civili». Durante l’incontro è stata ribadita l’importanza della prossima grande missione della Global Sumud Flotilla prevista per la primavera, che vedrà coinvolte oltre 150 imbarcazioni. L’iniziativa di Nocera Inferiore si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti in tutta Italia per rompere il silenzio mediatico sulla tragedia in corso nella Striscia di Gaza.