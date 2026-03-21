BCC Magna Grecia prima in Campania nella classifica “Le banche del territorio”

BCC Magna Grecia si colloca al primo posto in Campania nella classifica “Le banche del territorio”, pubblicata da Milano Finanza – Class Editori nell’ambito del MF BDT Rating, lo studio dedicato alle banche commerciali con mezzi amministrati inferiori a 60 miliardi di euro. Il MF BDT Rating valuta le banche del territorio sulla base di quattro parametri fondamentali (bilancio 2024): • Dimensione, considerando mezzi amministrati e cash flow; • Redditività, attraverso indicatori quali ROE, ROA, margine di intermediazione rapportato ai mezzi amministrati, costi di struttura sul margine di intermediazione e risultato di gestione per dipendente; • Qualità dell’attivo, misurata tramite il rapporto sofferenze/impieghi, NPL/impieghi, variazione degli NPL, crediti scaduti non deteriorati e livello di copertura delle sofferenze; • Solidità patrimoniale, valutata attraverso i principali coefficienti di capitale: CET1 Ratio, Tier1 Ratio e Total Capital Ratio. Il riconoscimento ottenuto da BCC Magna Grecia premia un modello di banca cooperativa fondato su solidità, equilibrio gestionale e forte radicamento territoriale, capace di coniugare attenzione ai risultati economici e qualità del servizio a favore di famiglie e imprese. «Questo risultato rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e della coerenza del nostro modello di banca cooperativa, che pone al centro il territorio, i soci e le comunità locali», ha dichiarato il Presidente di BCC Magna Grecia Giuseppe Tuozzo. «Essere primi in Campania in una classifica autorevole come quella di Milano Finanza è motivo di orgoglio e, al tempo stesso, una responsabilità che ci sprona a proseguire con impegno e visione». «Il posizionamento al vertice della classifica conferma la solidità della Banca e la qualità delle scelte gestionali adottate negli ultimi anni», ha aggiunto il Direttore Generale Salvatore Angione. «Un risultato reso possibile dal lavoro quotidiano delle nostre persone, tutti professionisti di primissimo livello, e dalla fiducia che soci e clienti continuano a riporre in BCC Magna Grecia». La classifica di Milano Finanza rappresenta un punto di riferimento nel panorama economico-finanziario nazionale e offre una lettura comparata delle principali realtà bancarie territoriali a livello regionale. Il riconoscimento di Milano Finanza non rappresenta solo un risultato di prestigio, ma la conferma di una strategia chiara e coerente, fondata su solidità, prossimità e visione. Un percorso che rafforza la leadership di BCC Magna Grecia tra le banche del territorio e ne proietta il ruolo verso nuove sfide di crescita sostenibile.
Post Recenti
Categorie
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco