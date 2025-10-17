Nocera. esordio in Italia pacemaker senza fili via giugulare

Per la prima volta in Italia, e per la terza in Europa, e’ stato impiantato un pacemaker ‘leadless’, cioe’ senza fili, attraverso l’accesso giugulare. E’ stata l’equipe di elettrostimolazione della Uoc di Cardiologia dell’ospedale di Nocera Inferiore (Salerno), con il coordinamento del dottor Gianluca Manzo, a eseguire l’innovativo intervento, che e’ stato compiuto in day hospital, permettendo l’immediata mobilizzazione del paziente e la sua dimissione nella stessa giornata. Miniaturizzato e senza elettrocateteri, il pacemaker ‘leadless’ e’ un’evoluzione dei dispositivi tradizionali. Inoltre, non c’e’ bisogno della tasca sottocutanea, riducendo il rischio di infezioni e le complicanze, soprattutto in pazienti fragili. L’impianto eseguito in maniera tradizionale, invece, avviene attraverso la vena femorale destra, che presuppone un periodo minimo di immobilizzazione del paziente. Questa nuova tipologia di accesso prevede il posizionamento del dispositivo direttamente nel cuore. Il modello adottato a Nocera Inferiore, realizzato anche grazie alla collaborazione della direzione sanitaria di presidio e quella dell’Asl Salerno, si propone come riferimento per l’intera azienda sanitaria locale, con l’obiettivo di estendere questa innovazione a tutte le Cardiologie del territorio salernitano dotate di servizio di elettrostimolazione
