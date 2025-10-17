Eboli: i nomi dei 39 arrestati per droga

Eboli/Agro. Droga dal Napoletano e dall’Agro Nocerino per soddisfare le piazze di Eboli e della Piana del Sele: 39 arresti di cui 18 in carcere e 21 ai domiciliari con manette scattate ad Angri, Boscoreale, Nocera Inferiore e prevalentemente ad Eboli e nei comuni della Piana del Sele. Un’organizzazione strutturata su tre livelli, dove le donne erano riuscite a subentrare nel comando quando i propri uomini erano stati arrestati. Alcuni di loro però riuscivano anche, dal carcere di Ariano Irpino a dare indicazioni e a gestire lo spaccio di droga, cocaina e hashish che aveva nel rione Paterno di Eboli il proprio quartiere generale. E’ il frutto del blitz firmato ieri mattina dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno su disposizione del gip che ha parzialmente accolto le richieste presentate dalla Dda di Salerno (pubblico ministero Rocco Alfano). Le indagini delle fiamme gialle sono scaturite da un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, partite proprio dall’osservazione di alcune anomalie come una ricchezza improvvisa di alcuni personaggi. Gli accertamenti hanno messo in luce non solo lo spaccio di sostanze stupefacenti, veniva attraverso un messaggio criptico con termini come servizio e shit, ma anche un secondo capitolo di business dell’organizzazione che faceva capo a Mario Ruggiero di Eboli, ovvero la vendita di auto rubate che venivano riciclate e messe sul mercato con targhe straniere clonate. Sotto sequestro durante le operazioni circa 150mila euro giudicati provento delle attività illecita, cifra requisita in contanti. Il gruppo era solito riunirsi in un club della Piana del Sele. “Abbiamo restituito un quartiere alla sua città” hanno commentato i vertici della procura. Le indagini hanno consentito di individuare promotori e capi: responsabili della pianificazione e della direzione delle attività criminali, della gestione dei contatti con i fornitori e della fissazione dei prezzi della droga, quindi i fornitori di sostanze stupefacenti. Il sodalizio – come sottolineato dal procuratore vicario Rocco Alfano nella conferenza stampa alla cittadella giudiziaria – poteva contare su una organizzazione strutturata con suddivisione precisa dei compiti e disponibilità di armi. I rifornimenti arrivavano dalla provincia di Napoli, per finire nelle piazze di spaccio gestite dagli indagati”. E infine partecipi e collaboratori: impegnati nella custodia, trasporto e vendita al dettaglio degli stupefacenti. Le indagini hanno inoltre documentato episodi di introduzione di droga all’interno del carcere di Ariano Irpino tramite l’uso di un drone, mentre una donna, sfruttando la propria posizione lavorativa nell’istituto penitenziario, è stata arrestata in flagranza mentre tentava di introdurre droga e microtelefoni cellulari all’interno della casa di reclusione Irpina

ARRESTI IN CARCERE

Mario Ruggiero, 34 anni di Eboli, Giovanni Barra, 35 anni di Eboli, Luigi Ruggiero 59 anni di Eboli, Daniele Ruggiero 51 anni di Eboli, Gianluca Di Paola 37 anni di Massa di Somma (Na),

Raffaele Spagnuolo 21 anni di Battipaglia, Luigi De Viva 54 anni di Salerno, Salvatore Tavascio 49 anni di Napoli, Fabrizio Liguori 24 anni di Napoli, Giovanni Penza 51 anni di Eboli, Vincenzo Strollo 41 anni di Battipaglia, Vito Votta 37 anni di BattIpaglia, Vincenzo Ciancio 53 anni di Eboli, Cosimo Maiale 50 anni di Eboli, Mario Esposito 58 anni di Angri, Fiore Morelli 45 anni di Eboli e Matteo Calonico 49 anni di Salerno.

ARRESTI DOMICILIARI

Carmine Moccaldi 40 anni di Eboli, Armando Mastrogiovanni 35 anni di Salerno, Josephine Di Conza 25 anni di Atripalda (Avellino), Valentina Di Cunzolo 28 anni di Eboli, Dennys De Viva 22 anni di Mercato San Severino, Katiuscia Penza 28 anni di Battipaglia, Michela Giraulo 80 anni di Eboli, Fabio Bennici 35 anni di Eboli, Francesco Bennici 36 anni di Eboli, Annamaria Ciardo 34 anni di Eboli, Anna iorio 43 anni di Eboli, Patrizia Caliendo 43 anni di Eboli, Immacolata Milanese 30 anni di Eboli, Daniele Albano 31 anni di Eboli, Alessio Corrado 21 anni di Eboli, Orazio Imparato 30 anni di Battipaglia, Armando Carrafiello 38 anni di Eboli, Paolino Gerardo 37 anni di Potenza, Maria Zucaro 67 anni di Napoli, Teresa Patrizia D’Aiutolo 65 anni di Pontecagnano Faiano, Carmine Fortino 33 anni di Nocera Inferiore