  • Novembre 8, 2025
Nocera. Cambio al comando del Battaglione Trasmissioni “Vulture”
presso la caserma Raffaele Libroia di Nocera Inferiore si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al comando del Battaglione Trasmissioni “Vulture”.
Il tenente colonnello Luigi Villani ha assunto il comando, succedendo al tenente colonnello Domenico Argento, che ha concluso il proprio periodo alla guida del reparto.
Alla cerimonia hanno preso parte il colonnello Giuseppe Votto, comandante del 46° Reggimento Trasmissioni, e le più alte cariche istituzionali della provincia di Salerno e dell’agro Nocerino – Sarnese. Presenti inoltre numerosi sindaci del territorio e i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e i gonfaloni dei Comuni di Scafati, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Sarno, Cava de’ Tirreni, Torre del Greco, Sant’Antonio Abate e Rionero in Vulture.
