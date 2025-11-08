Protesta pensionati allaRegione, Cortazzi (Cisl Salerno): “Situazione sanitaria assurda” - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

Nocera. Cambio al comando del Battaglione Trasmissioni “Vulture”
Protesta pensionati allaRegione, Cortazzi (Cisl Salerno): “Situazione sanitaria assurda”
Cirielli, in Irpinia carenza idrica da terzo mondo
P.De Luca, mio padre non sara’ ‘governatore’ ombra
Cronaca Salerno

Protesta pensionati allaRegione, Cortazzi (Cisl Salerno): “Situazione sanitaria assurda”

  • Novembre 8, 2025
  • 0
  • 188
  • 2 Min Read
Protesta pensionati allaRegione, Cortazzi (Cisl Salerno): “Situazione sanitaria assurda”

Oltre 1.000 pensionati aderenti alla Fnp Cisl Campania hanno manifestato ieri mattina davanti al palazzo della Giunta regionale, per protestare contro le liste d’attesa interminabili nella sanità pubblica e l’addizionale Irpef regionale giudicata troppo onerosa per chi vive con pensioni basse.

 

Durante il presidio, il segretario generale della Fnp Cisl Campania, Antonio Maglio, e il sub-reggente della Fnp Napoli, Lorenzo Medici, hanno rivolto un appello ai candidati presidenti e alle forze politiche impegnate nella competizione elettorale del 23 e 24 novembre, chiedendo impegni chiari e concreti su due questioni considerate dal sindacato “vere e proprie emergenze sociali”.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il sub-reggente della Cisl Campania, Franco Berardi, e i segretari provinciali della Fnp provenienti da tutta la regione.

Nel corso dell’iniziativa è stato ricordato che “la Campania ha le pensioni più basse d’Italia, con una media di circa mille euro al mese, e la più alta addizionale regionale, pari al 3,3%, quasi il doppio della Lombardia”.

La Fnp Cisl chiede che nella prossima legge di bilancio venga istituito un fondo specifico per il taglio dell’addizionale regionale a favore delle fasce deboli, e che venga garantito il rispetto della legge sui tempi massimi di attesa, fissati in 120 giorni per le prestazioni ambulatoriali, contro un’attesa media che oggi può superare l’anno e mezzo.

Questa battaglia della Campania è di tutto il Paese”, ha dichiarato Franco Berardi, sub-reggente della Cisl Campania. “Vogliamo raggiungere questi obiettivi e non ci stancheremo di farlo. Le piazze sono dei giovani ma anche nostre, dei pensionati che sono stati il motore di questo Paese e che ancora oggi rappresentano il sostegno di tante famiglie in difficoltà”.

Sulla situazione della provincia di Salerno è intervenuta la segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi, presente alla manifestazione e che ha denunciato la gravità delle condizioni del sistema sanitario locale: “È una situazione assurda e non più sostenibile quella delle lunghissime attese cui devono sottostare i cittadini della provincia di Salerno e della Campania per accedere ai controlli e alle cure necessarie.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012