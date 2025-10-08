Nasce il progetto Avanti Campania

“In Campania vogliamo costruire l’area dell’innovazione e della modernizzazione. Il progetto Avanti Campania sarà un punto di incontro tra culture e valori diversi: riformisti, cattolici, esperienze civiche e mondi che credono nel cambiamento. Vogliamo creare un laboratorio politico che parta dalla Campania ma che diventi un riferimento per tutto il centrosinistra nazionale”. Lo ha dichiarato Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, nel corso di una conferenza stampa a Napoli con Giuseppe Sommese (Campania Popolare) e Salvatore Piro (PRI). “Non si vince – ha spiegato Maraio – con una coalizione chiusa a due o tre forze. Pd e Movimento 5 Stelle da soli non bastano: serve aprirsi. Con Avanti Campania lanciamo un’idea nuova, inclusiva, aperta ad altri partiti e movimenti che condividono la sfida del rinnovamento e della buona politica”. Parlando delle prossime regionali, Maraio ha aggiunto: “Al tavolo della coalizione, a sostegno della candidatura di Roberto Fico, presenteremo le nostre proposte su welfare, casa, giovani, imprese e famiglie. Partiremo dal grande lavoro di questi anni per fare ancora meglio. In Campania saremo la sorpresa: la lista Avanti Campania punta a raggiungere la doppia cifra”. “Il centrosinistra deve aprirsi all’area moderata e riformista. Non solo dal punto di vista territoriale, ma anche e soprattutto nei contenuti, nei temi e nei valori. Dobbiamo parlare a fasce della popolazione che oggi percepiscono ancora il centrosinistra come una forza minoritaria. Il dato della Calabria lo conferma e bene facciamo ad attrezzarci in Campania” ha argomentato Giuseppe Sommese. “È giusto – ha spiega – occuparsi delle fasce più deboli e continuare a sostenere chi vive in condizioni di difficoltà, come abbiamo fatto in Campania, investendo quasi un miliardo di euro in politiche sociali durante il periodo del Covid, ma al tempo stesso dobbiamo rivolgerci anche ad altre realtà: al ceto medio, alle imprese, alle industrie, che oggi affrontano sfide importanti e hanno bisogno di interlocutori politici seri e affidabili con cui confrontarsi”. Sommese ha ricordato l’esperienza campana: “Da anni, nei comuni della nostra Regione, in particolare nella provincia di Napoli, abbiamo costruito alleanze ampie e inclusive che ci hanno permesso di vincere in quasi tutti i territori, di governare e di portare risultati concreti alle comunità locali. È questo il modello che riteniamo debba essere esteso anche a livello regionale. Oggi, attraverso questa alleanza, diamo forma a un progetto politico che abbraccia diverse famiglie e sensibilità: dai repubblicani ai socialisti, fino all’area moderata, che si rafforza ulteriormente con la mia adesione e con quella del gruppo che rappresento. È un progetto che nasce in Campania ma che ha un respiro più ampio, e che può tracciare una nuova direzione per l’intero centrosinistra”. “Ci auguriamo – ha concluso – che da qui possa partire un percorso capace di segnare un punto di svolta, la nascita di un progetto politico nuovo, inclusivo e ambizioso. Perché l’attuale configurazione del campo largo, da sola, non basta per vincere e per governare. L’unica strada possibile è quella di allargare la coalizione, aprirla all’area moderata e riformista. È questa la via che intendiamo percorrere con convinzione, con Roberto Fico, insieme a tante forze politiche che già hanno aderito e ad altre che, ne sono certo, si uniranno presto”. Soddisfazione espressa dai responsabili regionali del Psi e del Pri. “La nostra è una alleanza che viene da lontano, insieme perché ci sono storie che non possono essere messe da parte e perché vogliamo costruire pagine nuove per la Campania” ha sottolineato Salvatore Piro, vice segretario nazionale e responsabile per la Campania dei repubblicani. “Dalla prima ora – ha ricordato Piro – abbiamo creduto alla ipotesi Fico ed alla idea di costruire una coalizione ampia. ‘Avanti’ non è solo uno sloga socialista ma era la sintesi di Ugo La Malfa che ripeteva spesso ‘i repubblicani non stanno a sinistra o a destra ma stanno avanti’. Su queste basi rilanciamo una alleanza”. “Con il progetto ‘Avanti Campania’ manteniamo gli impegni assunti al Congresso di Napoli. Costruire, mantenendo la nostra identità, un luogo di incontro fra riformisti, moderati, civici” ha aggiunto Michele Tarantino, segretario regionale del Psi. “Ci apriamo a culture e valori diversi, facendo sintesi, e per avviare un progetto più grande, che sarà a servizio di Fico, della nuova Campania”. Alla conferenza stampa hanno partecipato i consiglieri regionali Luigi Cirillo e Valeria Ciarambino, il socialista Antonio Demitri.