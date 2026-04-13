Nasce comitato per Aliberti presidente della Provincia di Salern

Nasce il comitato a sostegno della candidatura di Pasquale Aliberti alla presidenza della provincia di Salerno. Ne fanno parte il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello, il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante, i deputati Pino Bicchielli e Attilio Pierro, il segretario provinciale di Salerno e consigliere regionale Roberto Celano e il consigliere regionale Mimì Minella. “Arriveremo in ogni comune, contattando tutti i consiglieri comunali e lavorando in sinergia con tutte le forze che sostengono questa candidatura”.
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