Gasparri (Fi): sinistra perde e perderà perché vive fuori da realtà

Trovare le differenze tra il centrodestra e la sinistra. È facile, basta guardare la realtà”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Il centrodestra – prosegue – lancia il piano casa per le giovani coppie. La sinistra fa il bando su misura per dare una sede, probabilmente senza pagare nulla, agli occupanti del Leoncavallo dediti nella loro storia a violenze, abusi ed evasioni fiscali di ogni tipo. Altra differenza, noi pensiamo alla lotta alla droga, a rafforzare le comunità per il recupero di chi cade in questa tragedia, ad offrire un’alternativa al carcere fuori dai penitenziari ai detenuti tossicodipendenti. La sinistra invece a Bologna, commettendo una palese illegalità, distribuisce pipe per fumare il crack, diventando un Comune spacciatore con sigla Pd”. “Altra differenza, il centrodestra – insiste Gasparri – pensa alla tutela della famiglia, la Schlein invece che doveva combattere i cacicchi si arrende alle famiglie di cacicchi, infatti in Campania si inchina a De Luca consentendo al padre di fare una lista civica e al figlio di diventare il segretario regionale del Pd, mandando a ‘ruotolo’ le correnti della sinistra che volevano cambiare il partito e invece faranno da camerieri ai De Luca di ogni generazione. Potremmo continuare a lungo. La sinistra perde e perderà perché vive fuori dalla realtà, esalta i potentati familistici, favorisce la circolazione della droga, nega la casa a chi ne ha diritto ma regala gli immobili a chi li occupa illegalmente”.
Post Recenti
- Ucraina, Palazzo Chigi ribadisce il no all’invio di truppe. Meloni: “Russia non vuole la pace”
- Us Open, sorride anche Cobolli. Brooksby ko, ora il derby con Musetti al terzo turno
- Eurobasket, Italia ko 75-66 con la Grecia all’esordio
- Us Open, Sinner passeggia contro Popyrin e vola al terzo turno. Ora Shapovalov
- SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 agosto
Categorie
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco