Gasparri (Fi): sinistra perde e perderà perché vive fuori da realtà

Trovare le differenze tra il centrodestra e la sinistra. È facile, basta guardare la realtà”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Il centrodestra – prosegue – lancia il piano casa per le giovani coppie. La sinistra fa il bando su misura per dare una sede, probabilmente senza pagare nulla, agli occupanti del Leoncavallo dediti nella loro storia a violenze, abusi ed evasioni fiscali di ogni tipo. Altra differenza, noi pensiamo alla lotta alla droga, a rafforzare le comunità per il recupero di chi cade in questa tragedia, ad offrire un’alternativa al carcere fuori dai penitenziari ai detenuti tossicodipendenti. La sinistra invece a Bologna, commettendo una palese illegalità, distribuisce pipe per fumare il crack, diventando un Comune spacciatore con sigla Pd”. “Altra differenza, il centrodestra – insiste Gasparri – pensa alla tutela della famiglia, la Schlein invece che doveva combattere i cacicchi si arrende alle famiglie di cacicchi, infatti in Campania si inchina a De Luca consentendo al padre di fare una lista civica e al figlio di diventare il segretario regionale del Pd, mandando a ‘ruotolo’ le correnti della sinistra che volevano cambiare il partito e invece faranno da camerieri ai De Luca di ogni generazione. Potremmo continuare a lungo. La sinistra perde e perderà perché vive fuori dalla realtà, esalta i potentati familistici, favorisce la circolazione della droga, nega la casa a chi ne ha diritto ma regala gli immobili a chi li occupa illegalmente”.