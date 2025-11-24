Napoli, male la Boccia e Sangiuliano in bilico - Le Cronache Attualità
Salerno: I primi eletti: Volpe, Celano e Cascone
5078 sezioni: Pd al 18%, Fdi al 11,92%
Napoli, male la Boccia e Sangiuliano in bilico
Meloni : “Complimenti a Fico, grazie a Cirielli”
Napoli, male la Boccia e Sangiuliano in bilico

  • Novembre 24, 2025
  • 0
  • 316
  • 1 Min Read
Napoli, male la Boccia e Sangiuliano in bilico

Quando mancano ancora 800 sezioni circa, Maria Rosaria Boccia registra un clamoroso flop: è 15ma nella lista Dimensione Bandecchi a Napoli, con appena 57 preferenze”. Lo afferma il direttore di Youtrend Lorenzo Pregliasco all’ANSA. Parlando delle regionali in Campania Pregliasco spiega anche che l’ex ministro Gennaro Sangiuliano “è al momento quarto nelle preferenze di FdI nella circoscrizione di Napoli, ma vicino alla terza posizione. Secondo le nostre stime è in bilico perchè in provincia di Napoli dovrebbero essere certi due seggi per FdI: probabile un terzo, improbabile un quarto”.

