Salerno: I primi eletti: Volpe, Celano e Cascone
5078 sezioni: Pd al 18%, Fdi al 11,92%
Napoli, male la Boccia e Sangiuliano in bilico
Meloni : “Complimenti a Fico, grazie a Cirielli”

  • Novembre 24, 2025
Meloni : “Complimenti a Fico, grazie a Cirielli”

“Alberto Stefani sarà il nuovo Presidente della Regione Veneto. Una vittoria frutto del lavoro, della credibilità e della serietà della nostra coalizione”. Così la premier Giorgia Meloni su Facebook, complimentandosi anche con Roberto Fico (Campania) e Antonio Decaro (Puglia) per la loro elezione.

 

“Che possano svolgere al meglio il loro mandato, nell’interesse dei cittadini che andranno a rappresentare”, ha aggiunto. Un ringraziamento infine ai candidati del centrodestra, tra cui Edmondo Cirielli e Luigi Lobuono, “per l’impegno dimostrato in questa tornata elettorale”.

