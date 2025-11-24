5078 sezioni: Pd al 18%, Fdi al 11,92%

In base ai dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale, quando sono state scrutinate 5.078 sezioni su 5.825, alle elezioni regionali in CAMPANIA il Pd è il primo partito con il 18,62%, Fdi è all’11,92%, Fi è all’10,84%, il Movimento Cinque Stelle è al 9,14% e la Lega è al 5,5%. La lista A Testa alta è al 8,10%, Roberto Fico Presidente al 5,44%, Avanti CAMPANIA-Psi al 5,74%, Alleanza Verdi Sinistra al 4,61%, Casa Riformista al 5,86%, Cirielli presidente per la CAMPANIA-Moderati e Riformisti al 4,58%