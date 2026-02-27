Napoli celebra l’avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, a due anni dalla scomparsa (il 12 febbraio 2024), con lo scoprimento di un busto marmoreo a Castel Capuano. Sabato 28 febbraio, alle ore 11, l’opera realizzata dallo scultore Christian Leperino, troverà collocazione accanto alle effigi dei grandi maestri del foro partenopeo – tra cui il padre Francesco Saverio Siniscalchi – suggellando l’ingresso dell’illustre giurista tra le personalità che hanno segnato in modo indelebile la storia civile e giuridica della città di Napoli e del nostro Paese.

Figura centrale nella modernizzazione della professione forense, Vincenzo Maria Siniscalchi ha vissuto una carriera eccezionale, che spazia dalla Presidenza dell’Ordine degli Avvocati di Napoli agli scranni del Parlamento, fino al ruolo di Membro Laico del Consiglio Superiore della Magistratura. La sua versatilità lo ha portato, inoltre, a diventare un punto di riferimento in settori allora poco esplorati dal diritto penale: dallo sport alla musica, dal teatro fino al cinema dove, ad esempio, sostenne il primato dell’interesse culturale sulla morale comune nella sua lotta contro la censura. Ha difeso Diego Armando Maradona (sia in processi penali sia in sede di giustizia sportiva), ma anche numerosi personaggi del mondo dello spettacolo come Gigi Sabani, Tinto Brass e Franco Califano, quest’ultimo nel processo Cutolo-Tortora. Insieme alla moglie, l’avvocata Marinella de Nigris, ha più volte intrecciato la professione all’impegno civile, battendosi per i diritti delle donne e affrontando casi che scossero l’opinione pubblica, come i delitti a sfondo passionale nei quali emergevano dinamiche di prevaricazione e violenza di genere.

La cerimonia solenne si aprirà, nel Gran Salone dei Busti, con l’introduzione dell’Avvocato Carmine Foreste, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, seguita dai saluti istituzionali della Dott.ssa Maria Rosaria Covelli e del Dott. Aldo Policastro, rispettivamente Presidente e Procuratore Generale della Corte d’Appello, e del Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi. Il profilo umano, politico e professionale dell’illustre penalista sarà poi delineato attraverso i contributi del Dott. Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia, del Dott. Tullio Morello, Consigliere del CSM, del Prof. Avv. Franco Coppi e del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, On. Ing. Massimiliano Manfredi.