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Napoli, brutte notizie per Allegri: lesione per Lobotka

  • Ottobre 29, 2026
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Napoli, brutte notizie per Allegri: lesione per Lobotka

(Adnkronos) – Brutte notizie per il Napoli. Stanislav Lobotka, che ha riportato un infortunio durante la gara contro il Monza, si è sottoposto oggi, giovedì 29 ottobre, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato “una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra”, con il calciatore azzurro che ha già iniziato l’iter riabilitativo. 

 

Lobotka dovrebbe rimanere lontano dai campi per almeno un mese. Il centrocampista azzurro salterà quindi sicuramente tutte le partite da qui alla sosta di novembre, ovvero la trasferta contro la Juventus del prossimo weekend, la sfida di Champions League contro il Porto e il match casalingo contro la Lazio.  

Il regista slovacco proverà a sfruttare la pausa Nazionali per tornare a disposizione di Allegri alla ripresa, quando il Napoli sarà impegnato contro Torino e Sassuolo in campionato, intervallate dalla sfida europea contro il Bruges dell’8 dicembre. 

 

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