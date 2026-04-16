Torraca: Sindaco a processo per violenza sessuale

È alle battute finali l’indagine coordinata dalla Procura di Lagonegro, che vede imputato il primo cittadino di Torraca con l’accusa di violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti risalirebbero alla notte del 26 febbraio 2025 e sarebbero avvenuti all’interno dell’abitazione del sindaco. A far partire l’inchiesta è stata la denuncia di una giovane donna, che ha raccontato di aver inizialmente acconsentito alle avances per poi revocare il consenso nel corso dell’incontro.

La versione della denunciante è stata ribadita anche in sede di incidente probatorio, dove sono stati acquisiti elementi ritenuti rilevanti, tra cui un referto medico del pronto soccorso dell’Ospedale di Sapri.

Nel corso delle indagini sono state ascoltate diverse persone presenti nell’appartamento quella sera. Le testimonianze e gli accertamenti tecnici raccolti costituiscono il quadro probatorio su cui il giudice dell’udienza preliminare sarà chiamato a esprimersi.

Il 27 maggio sarà quindi una data chiave: il gup dovrà decidere se disporre il rinvio a giudizio o archiviare la posizione del sindaco, aprendo eventualmente la strada al processo.