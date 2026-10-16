Mucciolo vola in Nazionale con la Fight1

Nello scacchiere che forma la Nazionale Italiana Fight1 di kickboxing, pronta a scendere sul quadrato ai Mondiali in Spagna ai primi di novembre, c’è anche un pezzo di Cilento. A rappresentare il territorio è il binomio perfetto formato dal maestro Renato Brenca e dall’allievo Giovanni Mucciolo. Mucciolo, classe 2011, è originario di Castel San Lorenzo e frequenta la classe 2ª del Liceo Sportivo presso il polo scolastico di Roccadaspide. Il giovane atleta è stato convocato in maglia azzurra nella categoria Cadetti per provare a conquistare il titolo mondiale. Il suo curriculum parla chiaro: 17 match all’attivo con 8 titoli regionali, 2 titoli di Campione Italiano, un titolo di Vicecampione Italiano, 2 pareggi e soltanto 2 sconfitte. Un percorso brillante che il giovane talento attribuisce al grande lavoro svolto sotto la guida del maestro Brenca, che lo segue fin da piccolissimo. Una continuità che testimonia l’elevato livello tecnico raggiunto e la forte sinergia di un binomio capace di conquistare traguardi di assoluto rilievo. L’allenatore Renato Brenca fa sapere che l’atleta azzurro sta attualmente affrontando un periodo con carichi di lavoro importanti, a cui seguirà una fase di scarico e rifinitura tecnica a ridosso del Mondiale, così da farsi trovare pronto su un palcoscenico di primissimo piano. Da parte sua, Mucciolo desidera ringraziare soprattutto il papà Rosario, la mamma Eva e il fratello Pierluigi, sottolineando il costante sostegno e la complicità della sua famiglia in tutti questi anni. Sia Brenca sia Mucciolo ricordano come la vestizione della maglia azzurra rappresenti un sogno a lungo inseguito che finalmente si realizza. Entrambi rivolgono un profondo ringraziamento alla Fortress Gym di Roccadaspide — guidata egregiamente da Antonio Peduto e Rosanna Brenca —, palestra che li sostiene fin dall’inizio della loro attività, estendendo la gratitudine a tutto il team. In conclusione, Renato Brenca ci tiene a sottolineare l’importanza di far parte della Federazione Fight1 e il valore formativo e competitivo nel partecipare costantemente ad ogni fase regionale.
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