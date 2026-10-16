“Governare nel futuro”, doppia presentazione del libro di Pino Bicchielli a Salerno e Albanella

Una giornata di confronto sui partiti, sulla leadership e sulle trasformazioni della democrazia. Sabato 17 ottobre sarà presentato a Salerno e ad Albanella il libro di Pino Bicchielli “Governare nel futuro. Partiti, leadership e democrazia nell’era della disintermediazione”, edito da Rubbettino, con l’introduzione di Antonio Noto. Il primo appuntamento è in programma alle ore 10.30 a Salerno, al Gran Caffè Moka, in corso Vittorio Emanuele 108. Insieme all’autore, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, interverranno Antonio D’Alessio, deputato di Azione, Franco Mari, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, e Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia. Introdurrà l’incontro Sarel Malan, consigliere comunale di Salerno di Forza Italia. A moderare sarà la giornalista Erika Noschese. Un confronto tra esponenti di diverse appartenenze politiche sui temi al centro del volume: il rapporto tra cittadini e istituzioni, il ruolo delle organizzazioni politiche e la capacità della leadership di costruire partecipazione e rappresentanza in una società attraversata da profondi cambiamenti. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, la presentazione si sposterà ad Albanella, a Palazzo Spinelli, in piazzetta Guglielmo Marconi. Sono previsti gli interventi di Renato Josca, sindaco di Albanella, Edoardo Vito, assessore comunale al Turismo e ai Grandi eventi, Giovanni Lamberti, presidente dell’Opera Vernieri, e Luigi Cerruti, consulente della Camera dei deputati. Con loro l’autore Pino Bicchielli. Modererà l’incontro l’avvocato Serafina Russo I due appuntamenti offriranno l’occasione per discutere del futuro della politica partendo dai territori e dal dialogo tra esperienze diverse, con una riflessione sul valore delle competenze, dell’organizzazione e della responsabilità di chi è chiamato a rappresentare i cittadini.
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