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MotoGp, oggi la Sprint del Gp del Qatar – Diretta

  • Novembre 7, 2026
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MotoGp, oggi la Sprint del Gp del Qatar – Diretta

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 7 novembre, il Motomondiale fa tappa in Qatar, sul circuito di Lusail, dove oggi si svolgerà la gara Sprint – in diretta tv e streaming – del terzultimo appuntamento della stagione, che potrebbe già consegnare il titolo piloti a Marc Marquez, anche se Jorge Martin proverà a correre nonostante i fastidi dell’infortunio al polso rimediato in Australia. Il weekend in Qatar è stato in dubbio fino agli ultimi giorni per il conflitto in Medio Oriente e anche la Yamaha ha annunciato che non prenderà parte al Gran Premio, fissato per domani, domenica 8 novembre. 

La gara Sprint del Gran Premio del Qatar è in programma oggi, sabato 7 novembre alle 17. 

 

Definita dopo la pole position la griglia di partenza della Sprint Race e del Gran Premio del Qatar di MotoGp, ventesimo appuntamento della stagione (su 22), disputato sul circuito di Lusail.  

Prima fila 1. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’50″028 alla velocità media di 176.0 km/h 2. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’50″294 3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’50″327.  

Seconda fila 4. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’50″457 5. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’50″592 6. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’50″596. 

Terza fila 7. Johann Zarco (Fra) Honda in 1’50″735 8. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’50″872 9. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati in 1’50″890. 

Quarta fila 10. Enea Bastianini (Ita) Ktm in 1’51″001 11. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’51″064 12. Brad Binder (Rsa) Ktm in 1’51″904. 

 

 

 

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp del Qatar saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport. La gara corta sarà disponibile anche in chiaro su TV8. Gli appuntamenti saranno disponibili in streaming su SkyGo, su NOW e, quando previsto, sulla piattaforma web di TV8. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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