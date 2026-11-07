Centrosinistra, parte il programma: 10 tavoli tematici, si chiude entro fine mese

(Adnkronos) – “Si è svolta oggi, in un clima positivo e di piena collaborazione, la prima riunione del tavolo programmatico delle forze della coalizione. Un confronto concreto, che parte dal lavoro comune già sviluppato in Parlamento e dalle proposte avanzate in questi anni dalle diverse forze politiche anche non presenti in Parlamento”. E’ quanto si legge in una nota comune delle diverse forze politiche che hanno partecipato alla prima riunione sul programma del centrosinistra.

“Il lavoro entrerà ora nel vivo con la costituzione di 10 Tavoli tematici che lavoreranno con i rappresentanti delle forze politiche a partire dai prossimi giorni. L’obiettivo condiviso è concludere questa prima fase per la fine di novembre, per definire le basi di un progetto di governo per l’Italia, fondato sulle priorità economiche, sociali e democratiche del Paese”.

Alla riunione hanno partecipato i capigruppo parlamentari e i rappresentanti delle forze politiche che prendono parte al percorso: per il Partito Democratico Chiara Braga e Francesco Boccia; per il Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi e Luca Pirondini; per Alleanza Verdi e Sinistra Luana Zanella e Peppe De Cristofaro; per Italia Viva Casa Riformista Maria Elena Boschi e Raffaella Paita. Presenti inoltre Benedetto Della Vedova per +Europa, Bruno Tabacci per Più Uno, Marco Mistretta per Progetto Civico per l’Italia e Gerardo Labellarte per il Psi.

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