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Polonia, sparatoria a Cracovia: 2 morti e 10 feriti. Fermato un sospetto

  • Novembre 7, 2026
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Polonia, sparatoria a Cracovia: 2 morti e 10 feriti. Fermato un sospetto

(Adnkronos) – Due persone sono rimaste uccise e altre dieci ferite, tra loro due agenti di polizia, in una sparatoria avvenuta oggi, sabato 7 novembre, nel pomeriggio nella piazza principale di Cracovia, nel sud della Polonia. A riferirne è l’agenzia polacca Pap. Il presunto responsabile è stato arrestato, ha riferito la polizia. In precedenza, il portavoce dei Vigili del Fuoco di Cracovia, Hubert Cieply, aveva dichiarato all’agenzia di stampa Pap che gli spari provenivano da un’auto in transito. 

Parla di una “tragica sparatoria” su X il premier polacco, Donald Tusk: “Il ministro dell’Interno mi tiene aggiornato sulla situazione a Cracovia in seguito alla tragica sparatoria”, ha scritto, aggiungendo che “la polizia sta indagando sul contesto e su tutte le circostanze dell’attacco”. 

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