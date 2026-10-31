MotoGp, domani si corre il Gp di Malesia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Veronica Peparini, ex maestra di ‘Amici’ raggirata al telefono: “Lasciata con 4 euro sul conto” Formula 1, Haas esclude Ocon dal Gp del Messico: Hirakawa al suo posto Cantù, deriso per l’accento accoltella e uccide un uomo fuori dal bar “Ti passo Kid Rock”, quando Trump ha mollato Macron al telefono MotoGp, domani si corre il Gp di Malesia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv Egitto, tragico scontro tra minibus e camion al Cairo: 10 morti e 24 feriti Serie A, il Bologna vince 2-1 in rimonta sul Monza: Pobega e Bernardeschi su rigore stendono i brianzoli “Possibile attacco terroristico a Mosca”, gli Usa avvertono i servizi russi Serie A, oggi Udinese-Roma – Diretta Francesca Michielin: “Con un rene solo si vive benissimo, ho scoperto di essere forte” Vannacci perde quasi l’1%, crescono Fratelli d’Italia, Lega, Pd e M5S: il sondaggio Manovra, Freni all’Adnkronos: “Nessun assalto in Parlamento e nessuna punizione alle banche, troveremo la sintesi” Veronica Peparini, ex maestra di ‘Amici’ raggirata al telefono: “Lasciata con 4 euro sul conto” Formula 1, Haas esclude Ocon dal Gp del Messico: Hirakawa al suo posto Cantù, deriso per l’accento accoltella e uccide un uomo fuori dal bar “Ti passo Kid Rock”, quando Trump ha mollato Macron al telefono MotoGp, domani si corre il Gp di Malesia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv Egitto, tragico scontro tra minibus e camion al Cairo: 10 morti e 24 feriti Serie A, il Bologna vince 2-1 in rimonta sul Monza: Pobega e Bernardeschi su rigore stendono i brianzoli “Possibile attacco terroristico a Mosca”, gli Usa avvertono i servizi russi Serie A, oggi Udinese-Roma – Diretta Francesca Michielin: “Con un rene solo si vive benissimo, ho scoperto di essere forte” Vannacci perde quasi l’1%, crescono Fratelli d’Italia, Lega, Pd e M5S: il sondaggio Manovra, Freni all’Adnkronos: “Nessun assalto in Parlamento e nessuna punizione alle banche, troveremo la sintesi”
Ultim'ora Nazionale

MotoGp, domani si corre il Gp di Malesia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

  • Ottobre 31, 2026
  • 0
  • 50
  • 2 Min Read
MotoGp, domani si corre il Gp di Malesia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista a Sepang. Domani mattina alle 8, il motomondiale torna protagonista con il Gran Premio di Malesia – in diretta tv e streaming – con Pedro Acosta che cerca il bis dopo il trionfo nella gara Sprint. Alex Marquez scatterà dalla pole position davanti al fratello Marc che cercherà altri punti pesanti per allungare nella classifica mondiale su Jorge Martin, staccato di 19 punti e assente per i postumi dell’infortunio al braccio patito una settimana fa a Phillip Island. 

La griglia di partenza del Gp di Malesia:  

1 Alex Marquez (Ducati) 

2 Marc Marquez (Ducati) 

3 Pedro Acosta (Ktm) 

4 Ai Ogura (Aprilia)  

5 Marco Bezzecchi (Aprilia) 

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

7 Enea Bastianini (Ktm)  

8 Johann Zarco (Honda) 

9 Franco Morbidelli (Ducati) 

10 Francesco Bagnaia (Ducati)  

11 Joan Mir (Honda)  

12 Maverick Vinales (Ktm)  

13 Luca Marini (Honda) 

14 Diogo Moreira (Honda) 

15 Brad Binder (Ktm) 

16 Jack Miller (Yamaha) 

17 Alex Rins (Yamaha) 

18 Fabio Quartararo (Yamaha) 

19 Iker Lecuona (Ducati) 

20 Augusto Fernandez (Yamaha). 

Il Gran Premio d’Australia di MotoGp è in programma domenica 1 novembre alle 8 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre in chiaro andrà in onda su TV8 ma in differita alle ore 10:30. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025