Morte Casola, le condoglianze di Polichetti

L’Unione di Centro esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Enzo Casola, segretario provinciale dell’Udc, sindacalista e politico di grande spessore, sempre in prima linea nelle battaglie per i diritti dei cittadini e per il miglioramento del sistema sanitario, con un impegno costante e instancabile, fino alle recenti iniziative sul “Ruggi d’Aragona”.

Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità per l’Udc, lo ricorda con commozione: “Con Enzo Casola perdiamo un uomo di straordinario valore umano e politico. La sua determinazione, la sua passione e il suo senso di giustizia hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Il suo impegno per la sanità e per il bene comune non sarà dimenticato. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia in questo momento di dolore”.

L’Udc si unisce al cordoglio dei familiari e degli amici di Enzo Casola, rendendo omaggio a una figura esemplare che ha dedicato la propria vita alla politica e al servizio della collettività.