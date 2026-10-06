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Cava de’ Tirreni, Italo Cirielli nuovo commissario cittadino di Fdi

  • Ottobre 6, 2026
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Cava de’ Tirreni, Italo Cirielli nuovo commissario cittadino di Fdi

“Ho nominato Italo Cirielli nuovo commissario cittadino di Fratelli d’Italia a Cava de’ Tirreni. Una scelta che punta a dare continuità e nuovo impulso al percorso del partito sul territorio, affidandone la guida a chi conosce profondamente la città e ha già maturato una significativa esperienza politica e istituzionale come consigliere comunale di Cava de’ Tirreni”.

Lo dichiara, in una nota, Imma Vietri, deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno, annunciando il nuovo assetto organizzativo cittadino. “Italo Cirielli sarà affiancato da Christian Vigorito, al quale ho affidato la responsabilità dell’Organizzazione, e dalla consigliera comunale Sara Matonti, nuova responsabile del Tesseramento. Una squadra chiamata a proseguire e rafforzare il lavoro di Fratelli d’Italia in città, mantenendo costante il rapporto con amministratori, dirigenti, iscritti, militanti e cittadini. Desidero ringraziare Annalisa Della Monica per il prezioso lavoro svolto alla guida del partito cittadino, per la passione, la serietà e l’impegno dimostrati. La sua decisione di lasciare l’incarico di commissario nasce dalla volontà di dedicarsi pienamente al nuovo e impegnativo ruolo di vicesindaco di Cava de’ Tirreni. A Italo, Christian e Sara rivolgo i miei auguri di buon lavoro. Sono certa che sapranno lavorare insieme, con spirito di servizio e responsabilità, per consolidare ulteriormente la presenza e l’organizzazione di Fratelli d’Italia a Cava de’ Tirreni”.

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