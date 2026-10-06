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Alfieri, revocato l’obbligo di dimora a Torchiara

  • Ottobre 6, 2026
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Alfieri, revocato l’obbligo di dimora a Torchiara

Il Tribunale di Salerno ha revocato l’obbligo di dimora a Torchiara nei confronti di Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno. Si tratta dell’ultima misura cautelare ancora a suo carico. Alfieri torna dunque in libertà.

I giudici hanno accolto l’istanza di revoca presentata dai suoi avvocati difensori. Alfieri era sottoposto all’obbligo di dimora a Torchiara dal 10 luglio scorso, nell’ambito del procedimento relativo al presunto patto politico-mafioso in occasione delle elezioni Amministrative del 2019.

Per questa inchiesta l’ex sindaco ha trascorso 26 giorni nel carcere di Salerno, 20 mesi agli arresti domiciliari e tre mesi con l’obbligo di dimora.

Era stato già revocato l’obbligo di dimora disposto nell’ambito dell’inchiesta relativa alla vicenda Dervit.

Alfieri resta imputato in due processi: quello relativo agli appalti per la pubblica illuminazione e quello per il presunto scambio elettorale politico-mafioso con il pregiudicato Roberto Squecco. Nell’ambito dell’indagine sul sottopasso di Paestum, invece, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

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