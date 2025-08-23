Montecorvino Rovella, femminicidio: indagano i carabinieri - Le Cronache Cronaca
Montecorvino Rovella, femminicidio: indagano i carabinieri

  • Agosto 23, 2025
I carabinieri di Montecorvino Rovella hanno rinvenuto il cadavere di una donna 47enne nella propria abitazione.

Sul caso sono state avviate le indagini e non si esclude un caso di femminicidio.

