Calabria, centrosinistra ufficializza candidatura di Tridico - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salvini-Macron, Lega: “Problema chiuso se capo Eliseo smentisce di voler inviare soldati europei in Ucraina”
Alcaraz, telecamere ‘spia’ a New York: la reazione furiosa di Carlos
Rose Villain ricorda la mamma scomparsa: “Era impossibile non amarti”
Il libro di Francesco Malzone
Ultim'ora Nazionale

Calabria, centrosinistra ufficializza candidatura di Tridico

  • Agosto 23, 2025
  • 0
  • 65
  • 1 Min Read
Calabria, centrosinistra ufficializza candidatura di Tridico

(Adnkronos) – Il centrosinistra, nel tavolo dei segretari regionali dei partiti riuniti oggi a Lamezia Terme, ha ufficializzato la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Calabria.  —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025