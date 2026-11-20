di Antonio Manzo

Eboli. Ci eravamo conosciuti nei giorni delle file interminabili di gente che doveva vaccinarsi per l’epidemia di colera del 1973, a Napoli. Noi eravamo a piazza Tito Flavio Silvano dove sbucavano gli uffici comunali dell’allora ufficio sanitario di Eboli, dove il papà di Ettore Cassandro dirigeva le operazioni chiamato ad uno straordinario lavoro per l’epidemia. “Ma tu farai il medico?” gli chiesi con l’improntitudine adolescenziale. Ettore mi rispose: “Io studio medicina a Napoli proprio dove ora si intreccia la storia con il destino di ogni uomo”. Da ieri Ettore Cassando non è più. Ebolitano, studente del liceo classico “Enrico Perito” e poi dell’università di Napoli, già presidente della Società Italiana di Otorinolangoiatria e di Audiologia e Fonoiatria, docente universitario a Catanzaro, a Napoli e Salerno, lascia un vuoto per la sua umanità e professionalità. Siamo tutti feriti e sfiniti per la fine di Ettore, per la tristezza e il senso di vuoto nelle nostre vite ora amputate dal suo piglio generoso e sanguigno, dalla fulminea comprensione delle cose unita alla straordinaria e rara miscela umana che lo contraddistingueva. “Il professore Cassandro, – aggiunge Nicola Cantone, direttore generale dell’azienda ospedaliera “Ruggi” – è stato un uomo di rara umanità, di profonda cultura e di autentica generosità e chi come me ha avuto il privilegio di conoscerlo e di essergli amico, non lo dimenticherà”. e il più profondo cordoglio”. Ettore Cassandro è stato uno dei principali riferimenti italiani in Otorinolaringoiatria e Audiologia. Il Professsore Ettore Cassandro prima di giungere all’Università di Salerno, è stato docente Ordinario all’Università Magna Graecia di Catanzaro, e alla Seconda Università di Napoli. Lui era un figlio d’arte con un forte, concreto senso dell realtà e del dovere ereditato dal papà, Franco, direttore dell’ufficio sanitario del comune di Eboli. Un suo amico ebolitano, Massimo Del Mese dice che la morte di Ettore Cassandro non solo lascia tutti attoniti ma scuote particolarmente. “Ettore – ricorda- era intelligente, studioso, scrupoloso, gentile, elegante, brillante e ironico all’occorrenza, in perfetta continuità dello stile paterno”. Il suo altissimo profilo scientifico, accademico e umano gli valse la stima unanime dei colleghi, che lo vollero alla guida della società di Otolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) sia della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF), ruoli che ha ricoperto con equilibrio, visione e profondo senso delle istituzioni. “Chi ha avuto il privilegio di incontrarlo e di collaborare con lui – dice il presidente della SioeChCf Michele Barbara – ricorderà per sempre il suo sguardo attento, il garbo dei modi, la parola sempre misurata, lo spirito innovativo e la capacità sorridente di ascoltare prima ancora di curare”. Ettore ha conosciuto la sofferenza umana che non percepiva a fondo l’incapacità dolorosa dell’ascolto. Con coraggio e quel rischio che nella vita ha stretto sempre il cervello e il cuore solo a pensare l’estrema difficoltà del suono che diventava ombra senza qualità. Un abbraccio alla mamma, alle sorelle Gianna e Paola, alla moglie, alla figlia e a tutti i suoi cari. Eboli non lo dimenticherà.