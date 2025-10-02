Minacce al sindaco di Ogliastro Cilento, Bicchielli (FI): “Ferma condanna” - Le Cronache Provincia
Provincia Ogliastro Cilento

Minacce al sindaco di Ogliastro Cilento, Bicchielli (FI): “Ferma condanna”

  • Ottobre 2, 2025
  • 0
  • 99
  • 1 Min Read
Minacce al sindaco di Ogliastro Cilento, Bicchielli (FI): “Ferma condanna”

“La mia totale solidarietà a Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e presidente della Comunità Montana Alento-Monte Stella. Un gesto vile che va condannato senza se e senza ma”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, componente della Commissione Bicamerale Antimafia in cui
è Coordinatore del comitato sul “sistema Cilento e delitto Vassallo”, in merito alla lettera minatoria recapitata al primo cittadino di Ogliastro Cilento.

“Un atto vigliacco che non può passare sotto traccia. Le istituzioni e la comunità devono restare unite, respingendo con fermezza ogni forma di violenza e continuando a lavorare, con coraggio e responsabilità, per il bene dei cittadini”, aggiunge Bicchielli.

