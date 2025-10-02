Martusciello, strano che Cirielli butti in mezzo nome Jannotti

“I nomi non si buttano lì. Quando ho detto che eravamo pronti per chiudere su Romano è perché dai sondaggi Romano era il più forte, anche rispetto alle ipotesi politiche. Era un candidato con cui abbiamo interloquito e ragionato tante volte. Capisco che siano scattati meccanismi che non voglio nemmeno sapere e che quindi si è tolto dalla partita. Oggi francamente non ho compreso il ragionamento di Cirielli. In Italia c’è un ministro degli Esteri, quello è essenziale come lo è quello dell’Interno. Non è essenziale alla vita del governo un viceministro. Buttare poi un nome come quello di Jannotti Pecci solo perché ha partecipato alla nostra festa a Telese mi è sembrato strano nel metodo. Vediamo quello che si deciderà domani”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, a margine di un evento di partito a Salerno conversando con i giornalisti. (
